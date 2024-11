Lindsay De Vylder en Robbe Ghys leiden ook na vierde nacht Gentse Zesdaagse: "We plooien niet"

Ghys: "Met vraagtekens begonnen, maar gaat heel goed"

Lindsay De Vylder en Robbe Ghys domineren vooralsnog in Gent, ze sloten alle dagen al af met de koppositie.



"We zijn begonnen met vraagtekens, maar het loopt heel goed", vertelde Ghys voor de start van de vierde nacht.



"Er is al drie avonden heel hard gekoerst. We zijn ondertussen halfweg en dus begint de vermoeidheid er wel wat in te hakken."



"Vooral in de ploegkoersen is het steevast met het mes tussen de tanden. Van de favorieten voor de eindzege wil immers niemand plooien en dan gaat het hard. Maar daar komt het publiek voor naar 't Kuipke. De toeschouwers willen koers zien, wel wij geven hen koers."



Ghys en De Vylder komen dicht bij de 200 punten en dus een tweede bonusronde. "Dat we zoveel punten sprokkelen in de nevennummers, speelt natuurlijk in ons voordeel. Lindsay is enorm snel en ik kan terugvallen op mijn ervaring als leadout en meng me in de jacht op de punten."



Ghys verkaste van Sport Vlaanderen-Baloise naar Alpecin-Deceuninck en werd daar omgevormd tot een andere renner. "Bij Sport Vlaanderen-Baloise kon ik me meer focussen op het baanwielrennen en de Zesdaagse van Gent. Bij mijn huidig team ligt de nadruk op de weg. Ik trainde weinig op interval in aanloop naar deze zesdaagse. Vandaar dat ik vraagtekens had wat betreft mijn conditie, maar het valt heel goed mee. Ik voel me gaandeweg sterker worden en dat laat het beste verhopen."