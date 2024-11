Thomas Detry grijpt met 1 slag naast ticket voor lucratieve seizoensfinale DP World Tour

Thomas Detry was na een voortreffelijke derde ronde van 62 slagen, 10 onder par, vanuit het dal van het klassement opgeklommen naar de 7e plaats. Daarmee kon hij weer hopen op een ticket voor de seizoensfinale in Dubai.

Hij ging zondag op zijn eerste drie holes van start met een birdie en een bogey waarmee hij een aantal plaatsen moest inleveren. Daarna putte de nummer 63 op de wereldranglijst nog 4 birdies weg wat uiteindelijk resulteerde in een gedeelde 13e plaats.

In de eindstand totaliseerde Detry 270 slagen, achttien onder par, waarmee hij zes slagen meer telde dan de Engelsman Paul Waring. Dat was uiteindelijk 1 slag te veel om zich te plaatsen voor de lucratieve seizoensfinale van de DP World Tour in Dubai.

Detry, die vooral actief is op de Amerikaanse PGA Tour, sluit de Europese DP World Tour af op de 55e plaats. Normaal plaatst enkel de top 50 zich voor de finale in Dubai, maar door 2 afzeggingen mag ook nummer 52 meedoen. Eén slag beter had Detry op plaats 52 gebracht in de ranking.