Golfer Thomas Detry mag nog dromen van seizoensfinale na fenomenale ronde met 10 birdies

za 9 november 2024 21:40

Thomas Detry heeft in Dubai een weergaloze ronde uit zijn mouw geschud. De Belgische golfer sloeg maar liefst 10 birdies in een foutloze derde ronde en rukte daarmee op van plaats 52 naar een gedeelde 7e plaats. Morgen is de slotdag.

Na rondes van 72 en 68 slagen leek Thomas Detry geen kans meer te maken op een topresultaat in Abu Dhabi, maar met een sublieme derde ronde van 62 slagen is hij opgerukt naar een gedeelde 7e plaats.

Detry opende met 6 birdies op een rij en deed er in de resterende holes nog 4 bij. "Donderdag was het einde van mijn ronde verschrikkelijk. Gisteren speelde ik al beter en vandaag vielen alle puzzelstukjes in elkaar", legt Detry uit.

Detry heeft een goed resultaat - wellicht top 5 - nodig in Abu Dhabi om zich alsnog te plaatsen voor de seizoensfinale van volgende week in Dubai. "Ik heb mezelf een ultieme kans gegeven om me morgen nog te kwalificeren. Hopelijk speel ik opnieuw mijn beste golf en ben ik er volgende week bij."

Om niets aan het toeval over te laten ging Detry meteen na zijn knappe ronde van 62 slagen nog wat oefenen op de range. Zijn rondje was slechts 1 slag boven het baanrecord van Paul Waring van gisteren en is voor Detry zijn beste ronde ooit op de DP World Tour.

