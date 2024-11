Kapitein Wim Fissette blikt vooruit op BJK Cup-ontmoeting met China: "We zijn hier met een goed team"

De Belgische tennisvrouwen strijden dit weekend om het behoud in de Wereldgroep van de Billie Jean King Cup. De Belgen treden tegen China aan met een vertimmerde selectie. Kapitein Wim Fissette is optimistisch, maar ook realistisch. "China heeft veel kwaliteiten", aldus Fissette, die ook lof heeft voor de amper 16-jarige Jeline Vandromme.

Fissette gelooft in zijn speelsters, maar beseft anderzijds ook dat het lastig zal worden tegen de Chinezen. "Ik ga de volgende dagen nog veel video's bekijken. Het zal sowieso moeilijk worden, China heeft veel kwaliteiten."

De Belgische tennissters verloren dit voorjaar van de Verenigde Staten en strijden nu voor het behoud in de Wereldgroep van de Billie Jean King Cup .

"We zijn hier met een goed team", zegt kapitein Wim Fissette. "De groepssfeer is prima en iedere speelster heeft de kans om dit weekend te spelen. We zijn vroeg aangekomen en dat was belangrijk, gezien de lastige omstandigheden hier."

Geen Elise Mertens of Greet Minnen in China: de twee Belgische top 100-speelsters zijn er niet bij. Wel van de partij: Marie Benoit (WTA-208), Hanne Vandewinkel (WTA-225), Sofia Costoulas (WTA-290), Ysaline Bonaventure (WTA-933) en de bijna 17-jarige Jeline Vandromme.

"Vandromme is iemand met potentieel"

Dat België het in China zonder zijn beste twee speelsters moet doen, noemt kapitein Wim Fissette een "ontgoocheling". "Ik besef wel dat de Billie Jean King Cup nooit ideaal valt in de drukke kalender", aldus Fissette.

"Anderzijds is voor jouw land spelen ook een eer en speciaal gevoel", vindt Fissette, die van Mertens of Minnen geen beloftes kreeg. "Maar ik hoop hen in de toekomst wel weer te kunnen selecteren."

Fisette had ook nog lof voor de piepjonge Jeline Vandromme, die zaterdag in China haar 17e verjaardag zal vieren. "Zij is iemand met een mooi potentieel", meent Fissette.

"Haar slagen zijn krachtig en technisch zuiver. Ze is een prima atlete en beweegt goed, ook al is daar misschien nog ruimte voor verbetering."

"Het is een verstandig meisje dat hard zal blijven werken, denk ik. Ik heb het gevoel dat ze in onze selectie een vaste waarde kan worden. Hopelijk kan ze het team ooit leiden."