Iedereen bondscoach: Sporza-surfer kiest voor 5 verdedigers, of mag Maxim De Cuyper als linksbuiten aan de bak?

De Sporza-surfer heeft gesproken: deze spelers kregen de meeste stemmen in onze Iedereen Bondscoach en mogen van jou aan de aftrap komen tegen Italië.

Koen Casteels mag van de Sporza-surfer in doel blijven staan, met voor zich een stevige defensie. Dat zou wel eens een vijfmansverdediging kunnen zijn, met Castagne, Faes, Debast, Theate en De Cuyper.

Of mag De Cuyper van jullie wat hoger postvatten als linksbuiten, zoals hier en daar al geopperd werd in de pers?

Op het middenveld gaat de voorkeur van de Sporza-surfer uit naar Amadou Onana, intussen een vaste waarde, en Roméo Lavia, die zo zijn tweede cap kan verzilveren.

In aanval zien we Johan Bakayoko en Leandro Trossard in steun van diepe spits Romelu Lukaku.

Gezien de vele afwezigen toch een mooi elftal. Maar is het ook genoeg om Italië te verslaan?