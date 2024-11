Frans international Wissam Ben Yedder krijgt celstraf van 2 jaar voor aanranding

Wissam Ben Yedder werd in september kortstondig opgepakt in Nice nadat hij in zijn auto een vrouw aangerand had. De aanvaller was dronken en herinnerde zich naar eigen zeggen niks van het voorval.

De 19-voudige Franse international is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel en een boete van 5.000 euro. De aanvaller moet zich ook laten behandelen voor zijn alcoholmisbruik. Die therapie is hij intussen al gestart. Ben Yedders rijbewijs is ook voor 6 maanden ingetrokken.

De 34-jarige spits zit zonder club sinds zijn contract bij Monaco in juni afliep. Vorig seizoen maakte hij nog 16 doelpunten in de Ligue 1. Met 118 doelpunten is hij de op één na beste schutter in de clubgeschiedenis van Monaco.

Opvallend is dat Ben Yedder niet aan zijn proefstuk was. Vorig jaar werd hij, samen met zijn broer, al eens beschuldigd van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel geweld.