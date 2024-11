Wouter Vrancken ving Noah Fadiga op in zijn armen: "Hij is stabiel, maar ik ben geen dokter"

KAA Gent smeerde Standard liefst 5 doelpunten aan, maar na de ruime overwinning was de toestand van Noah Fadiga uiteraard het belangrijkste gespreksonderwerp. "Een hartprobleem? Als ik het niet duidelijk weet, dan doe ik ook geen uitspraken", bleef coach Wouter Vrancken op de vlakte.

"Om hierover volledige zekerheid te hebben, zal Noah in het UZ Brussel nog enkele bijkomende testen ondergaan. Hij stelt het in elk geval prima en dankt iedereen voor de steun."

"Noah verloor tijdens een spelonderbreking even het bewustzijn, wellicht als gevolg van een botsing enkele minuten eerder", communiceerde Gent vrij snel. "De eerste cardiologische onderzoeken hebben alvast geen enkel probleem met zijn hart aangetoond."

Even voorbij het halfuur zakte Noah Fadiga in elkaar. Was zijn fysieke malaise het gevolg van een duel en botsing kort voordien of moeten we dit linken aan het eerder vastgestelde hartprobleem bij de speler van KAA Gent ?

"Dat iedereen fel geschrokken is? Ik ook", knikte coach Wouter Vrancken. "Noah viel in mijn armen. Maar ik ben geen dokter, dus ik doe er geen uitspraken over."

"Wat we wél weten, is dat hij stabiel is en dat er verdere onderzoeken volgen", aldus de T1. Fadiga bevestigde dat ook met een bericht op zijn sociale media.



Er wordt uiteraard gedacht aan het hartprobleem dat vorig jaar werd vastgesteld bij Fadiga. Vrancken: "Als ik het niet duidelijk weet, dan doe ik geen uitspraken. Ik heb geen medisch diploma."

De coach geeft wel toe dat het moeilijk was om de knop om te draaien. "In de tweede helft zei ik nog tegen mijn bank dat het over mij hing. Maar de jongens hebben goed gereageerd."

Dat deden ze met een lekkere overwinning. "Het was gewoon goed vandaag. Ik denk niet dat we een kans hebben weggegeven. Maar ik praat niet over termen zoals een statement. Het was gewoon een goeie match."