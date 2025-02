Vrees voor blessure bij Gent-doelman Roef na botsing met Nkuba, die deed denken aan Ajax - Union

Davy Roef kwam met de schrik vrij tijdens Racing Genk - KAA Gent. Of toch niet? De doelman van de bezoekers mocht van geluk spreken dat de ref niet naar de stip wees toen hij bij een voorzet te laat kwam en met de vuisten vol op Ken Nkuba botste. Er wordt gevreesd dat Roef een breukje in de hand of vinger overhoudt aan de fase.