"Ga je mij ook een kaart geven? Je was verschrikkelijk!": bekijk hoe Club-voorzitter Verhaeghe fel tekeer gaat tegen Visser in de catacomben

De emoties laaiden hoog op in Jan Breydel. Club Brugge was na afloop bijzonder ontvreden over het optreden van scheidsrechter Lawrence Visser, die Tzolis met rood naar de kant stuurde en Standard een penalty toekende. Voorzitter Bart Verhaeghe liet dat duidelijk merken in de catacomben. "Ga je mij ook een kaart geven?", sneerde hij. "Je was verschrikkelijk slecht hé vandaag. Je moet niet zo onnozel doen." Bekijk de opvallende beelden hieronder.