"Eindelijk groen licht": geplaagde Joris Nieuwenhuis begint volgende week aan zijn veldritseizoen

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar volgende week zal Joris Nieuwenhuis (eindelijk) aan zijn veldritseizoen kunnen beginnen. De Nederlandse kampioen werd de voorbije weken geplaagd door gordelroos. Nieuwenhuis zal in Merksplas voor de eerste keer in truitje van zijn nieuwe ploeg, Ridley Cycling Team, aanmeten.

Met een maand vertraging.

Joris Nieuwenhuis zal volgende week zijn intrede in het veld maken. De Nederlandse kampioen is lange tijd buiten strijd geweest met gordelroos, maar komt in het weekend van 16 en 17 november weer in actie.



Zaterdag in de Superprestigecross van Merksplas, zondag staat de Flandriencross in Hamme, die meetelt voor de X2O Badkamers Trofee, op zijn programma.

"Hij was enkele maanden op de sukkel en een bloedonderzoek wees uit dat hij het slachtoffer was geworden van gordelroos of zona", vertelt Frank Symons van zijn nieuwe ploeg, Ridley Cycling Team.

"Koersen in die omstandigheden was niet aan de orde. Joris traint de laatste drie weken wel al intensief. In het weekend van 16 en 17 november krijgt hij eindelijk groen licht. De laatste onderzoeken wezen uit dat hij verlost is van dat virus."

Nieuwenhuis en Ridley Racing hadden grootse plannen met hun kopman: de Nederlander moest "alleenheerser" worden in het veld.



"We hebben zijn doelen voor dit seizoen bijgesteld", klinkt het realistisch. "Joris zal focussen op de wereldbekercrossen en natuurlijk de kampioenschappen die er nog zitten aan te komen."