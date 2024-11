Ze heeft vooral ook gezien hoe het niét moet: wie is Céline Mawet, op haar 28e de nieuwe CEO van Deinze?

vr 8 november 2024 06:44

Als ze zich voor een club engageert, doet ze dat voor de volle 100%. Samen met de overname kondigde SK Deinze aan dat Céline Mawet de nieuwe CEO wordt. De 28-jarige West-Vlaamse is een bekend gezicht binnen het wereldje, maar voor het grote publiek nog een onbekende. Dit is haar opvallende parcours.

De bal rolde als een rode draad door haar leven.



Op amper 4-jarige leeftijd wordt Céline Mawet al door haar voetbalgekke vader meegenomen naar Le Canonnier. Op dat moment beleeft Moeskroen absolute hoogdagen en zou het kleine meisje een onbreekbare band met de club ontwikkelen. Sowieso is Mawet - tennisster op amateurniveau - bovenmatig gefascineerd door sport.



Ze besluit dan ook om (sport)journalistiek te studeren in Gent. Ze doet ervaring op bij een regionale krant, maar keert voor haar stage toch terug naar grote liefde Moeskroen. Nadien volgt een aanbod om vast in dienst te blijven op de dienst marketing en communicatie. Dat het loonpakket gezien de penibele situatie van de club niet om achterover te vallen is? Voor Mawet is de kans om haar droomjob uit te oefenen belangrijker.

Mawet op de schouders van haar vader voor de bekerfinale van Moeskroen in 2002.

Clubbelang boven ego

Bij Moeskroen is de enthousiaste Mawet - perfect tweetalig door een Luikse vader en West-Vlaamse moeder - een manusje-van-alles.



Naast haar taken als communicatiemedewerker neemt ze ook de rol van teammanager op zich. 24/7 smijt ze zich voor Moeskroen. Het typeert Mawet - als ze zich ergens voor engageert, doet ze dat voor de volle 100%.

Door haar polyvalente rol bij Les Hurlus maakt Mawet kennis met het dagelijkse reilen en zeilen binnen een voetbalclub. Ervaringen die ze straks als CEO van Deinze ongetwijfeld zal meenemen.



En dan vooral ook hoe het níét moet. Want in 2022 valt het doek voor Moeskroen na jarenlang wanbeleid. Mawet verliest haar job én haar grote voetballiefde. "Haar hart was gebroken", herinnert goede vriendin Alyssa Saliou - in het verleden medewerker bij KV Oostende - zich. "Het was de club van haar hart."

Het scheelde niet veel of ze was in een volledig andere sector beland. Alyssa Saliou

"Ze belde naar mij omdat ze twijfelde of ze uit het voetbal zou stappen. Céline had een aanbod van een andere eersteklasser, maar dat was bijna een stagiairpositie. Het scheelde niet veel of ze was in een volledig andere sector beland." Een telefoontje van een collega die op vertrekken staat bij SK Deinze, doet Mawet van gedachten veranderen. Bij de Oost-Vlaamse tweedeklasser krijgt ze de kans om een soortgelijke functie als bij Moeskroen te vervullen. Een kans die Mawet met beide handen grijpt. "Ze zet het clubbelang boven haar ego", klinkt het.

Dat ze bij Deinze sterk in haar talent geloven, bewijst dat Mawet mag deelnemen aan de Pro League Business School - een opleiding voor kaderleden van de profclubs. Ze voert ook mee de gesprekken over een eventuele verhuis naar... Moeskroen. "Bij eender welke andere persoon zou je dan horen: dat is goed gedaan. Maar bij haar kwam er dan weer de opmerking dat ze een emotionele vrouw is die haar oude ploeg niet kan loslaten", merkte Saliou. "In plaats van een vrouw die een opportuniteit ziet."

Succesvolle onderhandelingen