Virale b-girl Raygun stopt na kritiek op olympische deelname: "De complottheorieën waren echt wild"

do 7 november 2024 07:50

Haar unieke dancemoves zal ze niet meer laten zien. Door de storm van kritiek op haar olympische deelname heeft de Australische b-girl Rachael "Raygun" Gunn beslist om te stoppen. "Het heeft me echt van mijn stuk gebracht."

Een 36-jarige docente uit Australië was plotsklaps wereldberoemd. Op de Olympische Spelen in Parijs ging b-girl Raygun tijdens de allereerste breakingcompetitie viraal met haar aparte moves, die vooral op hoongelach werden onthaald. Haar prestatie werd "een aanfluiting voor de Australische scene" genoemd. Raygun werd in Parijs zelfs op straat achtervolgd door reporters. "Waanzin", noemde ze het een maand na de Spelen. Omdat de storm aan kritiek nog steeds niet is geluwd, heeft Rachael Gunn nu beslist om te stoppen met breaking. "Ik ga geen wedstrijden meer doen", zei ze tegen 2DayFM. "Ik was het wel van plan, maar dat lijkt me nu heel moeilijk." "Ik dans wel nog, maar dan vooral in mijn woonkamer met mijn partner. De kritiek heeft me echt van mijn stuk gebracht. Ik had gewoon geen controle over hoe mensen me zagen of wie ik was."

De kritiek heeft me echt van mijn stuk gebracht. Ik had gewoon geen controle over hoe mensen me zagen. Raygun

Na de Spelen verscheen een petitie online die Raygun ervan beschuldigde dat ze de kwalificatieprocedure had gemanipuleerd en zo onrechtmatig een olympisch ticket in handen had gekregen. Het Australische olympisch comité liet de petitie evenwel verwijderen en weerlegde de bewering dat haar man en coach Samuel Free betrokken was bij haar selectie. "De complottheorieën waren echt wild", reageerde Raygun. "Ik probeer gewoon positief te blijven, dat helpt me om me erdoor te slepen." De Australische probeert zich vooral te richten op de positieve boodschappen. "De mensen die hebben gezegd: "Je hebt me geïnspireerd om iets te doen waar ik te verlegen voor was. Je hebt vreugde gebracht, we zijn trots op jou"."

Niet in Los Angeles 2028