Hanne Mestdagh zag "heel sterke Julie Allemand" tegen Litouwen: "Ze toonde meteen weer haar klasse"

De Belgian Cats hebben gisteravond in het Sportpaleis gedaan wat ze moesten doen: Litouwen verslaan in de EK-voorronde. In hun eerste opdracht na de Spelen bliezen de Belgische basketbalvrouwen wel warm en koud, zagen onze commentatoren Christophe Vandegoor en Hanne Mestdagh. De voormalige Belgian Cat overschouwt de prestatie tegen Litouwen.

"Basketbal is wel een sport van "runs", van veranderende momentums. Je weet dat het soms eens voor de andere ploeg gaat. Dan is het zaak om snel weer over te nemen. Op dat vlak moeten de Cats sneller oplossingen vinden. Dat blijft een werkpunt."

Mestdagh: "Soms werden de Cats te laks en vergaten ze te verdedigen. Zo kon Litouwen blijven aanklampen in de 1e helft. Ik denk dat dat ook een stukje een mentale kwestie is. Maar het is moeilijk te verklaren waar dat aan ligt. Het verschil was uiteindelijk 11 punten, maar dat had wel meer kunnen zijn."

Hanne Mestdagh: "Een heel sterke en heel goeie Julie Allemand . Zij was echt een lichtpunt en toonde meteen weer haar klasse. Bij momenten heb ik ook goed basketbal gezien, met veel snelheid en ritme. Maar soms slaagden de Cats er ook niet in om dat vol te houden."

Meer dan in het verleden werd er tegen Litouwen veel geroteerd door de bondscoach: 11 speelsters kwamen in actie. Is dat een nieuwe stap in het groeiproces van de Belgian Cats?



Mestdagh: "Voor die speelsters is dat een leermoment geweest. Zij hebben veel ervaring kunnen opdoen. Ine Joris heeft dat bijvoorbeeld fantastisch gedaan. Zij heeft tegen Litouwen haar kans met beide handen gegrepen. Dat is weer iets om mee te nemen, misschien voor een grotere rol in de toekomst."



Voor de Cats was het hun eerste opdracht na de ontgoocheling van de Olympische Spelen. In hoeverre zat Parijs nog in het hoofd, denk je?



Mestdagh: "Je zag de speelsters wel lachen en plezier hebben, maar ik denk dat die ontgoocheling er wel nog steeds is. Maar ze weten ook dat ze moeten blijven bouwen als ze nog ooit die medaille willen."



"Maar ik heb wel mentale weerbaarheid gezien. En vergeet ook niet dat Antonia Delaere er niet bij was. Het is normaal dat het wat zoeken was. Hopelijk was dit een stap in de goeie richting."