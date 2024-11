Opdracht volbracht zonder al te veel glans: Belgian Cats kloppen Litouwen in het Sportpaleis

Een overwinning was nodig en de Belgian Cats hebben hun missie succesvol afgerond voor bijna 11.000 fans in Antwerpen: in hun derde kwalificatiewedstrijd voor het EK wonnen de basketbalvrouwen met 81-70 van Litouwen. In een match met ups en downs kreeg het Sportpaleis niet de allerbeste versie van de Cats te zien, maar dat hoefde ook niet om vrij vlot te winnen. Zondagavond spelen de Cats in Polen.

Met 16 punten, 9 assists en geen enkel balverlies in bijna 35 minuten was Julie Allemand de uitblinkster tegen Litouwen. "Het is leuk als je goed speelt. Ik doe altijd alles om de ploeg te helpen, maar deze match winnen, was natuurlijk het belangrijkste", zegt de spelverdeelster.

Allemand beseft dat het een match met hoogtes en laagtes was. "We hebben niet ons beste spel getoond. Het was zeker geen perfecte match", erkent ze.

"Die ups en downs en die foutjes moeten er zondag uit tegen Polen. Maar over het algemeen ben ik wel tevreden met wat we getoond hebben."

Met Polen heeft België zondag nog een eitje te pellen. "Die nederlaag van vorig jaar zijn we nog niet vergeten. Dat is voor ons een extra motivatie. We willen zondag tonen wie de Europese kampioen is."