Dood van supporter overschaduwt zege van Bayern: "Niet gemakkelijk om nu over voetbal te praten"

De nipte overwinning van Bayern München tegen Benfica is gisteren overschaduwd door het overlijden van een supporter in de tribune. "We hebben de zege ook niet gevierd in de kleedkamer", klonk het bij de Rekordmeister.

Ook coach Vincent Kompany vond het "niet gemakkelijk om over voetbal te praten", op de persconferentie. "We hebben niet gevierd zoals we dat normaal zouden doen bij een succes."

"We wisten tijdens de wedstrijd niet dat het door een medische interventie was", zei middenvelder Konrad Laimer. "Maar het is volledig begrijpelijk dat er geen steun van de supporters kwam", vulde aanvoerder Manuel Neuer aan. "We hebben ook niet gevierd in de kleedkamer."

Net na de aftrap van de Champions League-partij was een supporter in de tribunes onwel geworden. Na meerdere pogingen tot reanimatie is de fan op weg naar het ziekenhuis overleden.

"We zullen niet supporteren zoals gewoonlijk vanwege een medische interventie", had de Beierse supportersgroep Club Nr. 12 bevestigd. "Leven gaat voor op sport. We wensen vrienden en familie veel sterkte."

Toch gaf Kompany nog zijn korte visie op de wedstrijd. "Het is belangrijk voor ons om een wedstrijd op deze manier te winnen. In het verleden scoorden we altijd 3, 4 of 5 goals, maar nu zijn we rustig gebleven."



"We hadden 24 schoten op doel, Benfica had er eentje. We hadden de wedstrijd onder controle. We weten dat we wedstrijden in de eerste 5 minuten kunnen beslissen. Dat lukte vandaag niet, maar het blijft de Champions League."

Ook doelpuntenmaker Jamal Musiala vond de 3 punten het belangrijkst. "Natuurlijk zijn er nog zaken die we kunnen verbeteren, maar we wisten dat we vooral moesten winnen vanavond."

"We kunnen niet altijd met 4 of 5 doelpunten verschil winnen. Soms volstaat ook een 1-0-zege. We hebben een goede stap vooruit gezet vandaag."