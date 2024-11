Kompany komt met schrik vrij: na zenuwslag tegen Benfica bevrijdt Musiala dominant Bayern pas in het slot

Geen nieuw gezichtsverlies voor Vincent Kompany in Europa. Bayern München domineerde thuis tegen Benfica, maar de Portugezen maakten er een spannende stellingenoorlog van. Pas in de slotfase tekende het triumviraat Sané-Kane-Musiala met een mooie combinatie voor de bevrijdende openingstreffer. Bayern pakt zo toch broodnodige punten in de Champions League.

Hoewel Bayern München ongeslagen aan de leiding staat in Duitsland, moest Vincent Kompany de laatste weken toch wat kritiek incasseren.



De reden: de Rekordmeister kon in de Champions League twee keer niet winnen in een kraker.



Nadat Bayern eerst nog met 9-2 uithaalde tegen Dinamo Zagreb, verloor het tegen Aston Villa en later ook nog tegen Barcelona. Met slechts drie punten bengelden Kompany en co. ook onderaan het klassement van het kampioenenbal. "Een gebrek aan Europese ervaring", klonk het al snel over Kompany.



Om maar te zeggen, tegen Benfica was het weer van moeten voor zijn Bayern - dat in het buitenland niet nog eens gezichtsverlies mocht lijden.



De ploeg van Kompany domineerde de wedstrijd ook, maar dat overwicht kon o zo moeilijk verzilverd worden. Kane, Gnabry, Musiala, Olise ... Allemaal stonden ze weer aan de aftrap, maar ondanks de vele kansen kon geen van hen tot scoren komen.



Tot minuut 67.



Het triumviraat voorin deed het dan toch. Sané slingerde een voorzet heerlijk op het hoofd van Harry Kane, die goed overzicht hield en de bal terugkopte richting Musiala. De Duitse wonderboy twijfelde niet en brak (eindelijk) de ban.



Het was in een zenuwslopend slot genoeg voor de zuinige, doch deugddoende zege voor Bayern - dat weer uit de kelder van het klassement naar de 17e plek sluipt.