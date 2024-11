De leiderschapskwestie bij de Belgian Cats: "Het is voor de hele groep een werkpunt", meent Antonia Delaere

vr 8 november 2024 11:44

Wél in het Sportpaleis gisteravond, maar niet om te spelen: Antonia Delaere. De sleutelpion van de Belgian Cats herstelt nog van een schouderoperatie, maar kwam haar team wel aanmoedigen. "Ik hoop begin december weer naar mijn club in Spanje te vertrekken", vertelde Delaere in Sporza op Radio 1.

De EK-kwalificatiematchen van de Belgian Cats deze week komen voor Antonia Delaere nog net te vroeg. De forward, al jaren een van de sterkhouders van de nationale ploeg, zit in de laatste fase van haar revalidatie na een schouderoperatie. "Het pikt wel dat ik niet kon spelen in het Sportpaleis", zegt Delaere, die deze week wel al op het trainingsveld stond met de Cats. "Maar ik mag nog niet met contact trainen. Als alles volgens plan verloopt, mag dat vanaf volgende week wel." De revalidatie na de blessure die ze opliep tijdens de Olympische Spelen heeft tijd nodig gehad, klinkt het. "Je mag niet te snel gaan, dat is soms niet makkelijk", glimlacht Delaere. "De eerste week na de Spelen was heel zwaar, maar na de operatie had ik weer een doel om me op te richten."

Ik ben nog niet over de ontgoocheling van de Spelen heen. Ik weet ook niet of dat ooit zal komen. Antonia Delaere

Na een slordige 3 maanden revalideren is het einde wel in zicht voor Delaere. "Ik heb een goeie medische staf. Begin december hoop ik weer naar mijn club in Spanje (Salamanca, red) te vertrekken. En eenmaal ik daar ben, denk ik dat het wel snel kan gaan om weer op het veld te staan en echt te spelen."

Delaere steekt wel niet weg dat de Spelen nog niet verteerd zijn, ook niet na 3 maanden zonder basketbal. "Neen, over die ontgoocheling ben ik nog niet heen", bekent ze. "Ik weet ook niet of dat ooit zal komen. We hebben daar een enorme kans gemist. Dat zal nog heel lang nazinderen."

Leiderschap? Ik weet van mezelf dat ik daaraan nog moet werken, maar we verwachten van iedereen leiderschap. Antonia Delaere

In Sporza Daily sprak manager Koen Umans in zijn analyse van de Spelen over een gebrek aan leiderschap bij de Cats. Voelt een ancien als Delaere zich daardoor aangesproken? "Ik hoor bij de ouderen, dus ik probeer me dat leiderschap wel aan te trekken", zegt ze. "Ik weet van mezelf dat ik daaraan nog moet werken, maar we verwachten van iedereen leiderschap. Ik denk dat de hele ploeg daar nog op kan werken. We mogen elkaar soms wat meer feedback geven, goed of slecht. De puntjes op de i zetten. Daar kunnen we nog stappen zetten. En dat zal ons helpen om in moeilijke momenten sneller de knop om te draaien."