VIDEO - "Normaal raakt hij nog geen bus": Muslic steekt de draak met allereerste goal Hannes Van Der Bruggen

Het is gebeurd. Hannes Van Der Bruggen heeft na vier seizoenen zijn rekening geopend bij Cercle Brugge. Met een knal van buiten de grote rechthoek brak hij tegen Charleroi (eindelijk) de ban. "Ik denk niet dat ik dit in mijn leven nog zal zien", grapte Cercle-trainer Miron Muslic na de wedstrijd. Bekijk zijn goal en de reactie hier.

Eindelijk.

Na 122 wedstrijden voor Cercle Brugge heeft Hannes Van der Bruggen zijn eerste doelpunt gescoord.

En dat zal iedereen geweten hebben: de immer bedrijvige middenvelder nam tegen Charleroi een afvallende bal heerlijk op de slof. Toen zijn streep in het hoekje vloog, sprong iedereen in zijn nek.



Alleen maar blije gezichten bij de Vereniging, of toch niet?

"Ik zal toch eens met hem moeten spreken ... Wij hebben normaal gezien duidelijke regels: wij schieten niet van buiten de grote rechthoek. En hij heeft duidelijk niet geluisterd naar mij", vertelt Miron Muslic.



Op het gelaat van de trainer verschijnt meteen een grote glimlach na zijn ironisch mopje.

"Ach, het is een 'running joke' in de kleedkamer (lacht). Normaal raakt hij nog geen bus, nu maakt hij een prachtig doelpunt. Ik ben heel blij voor hem. Ik denk niet dat ik dit in mijn leven nog zal zien", besluit Muslic.