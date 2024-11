Peter Vandenbempt vindt Genk "een genot om naar te kijken": "Fink heeft een nieuwe spirit gebracht"

ma 4 november 2024 09:50

KRC Genk mag zich na 13 speeldagen herfstkampioen noemen in de Jupiler Pro League. En dat hebben de Limburgers niet gestolen, vindt analist Peter Vandenbempt. "Iedereen bij Genk leeft weer op", zegt hij in zijn wekelijkse terugblik.

"Genk is een genot om naar te kijken"

KRC Genk einde 2 - 0 Antwerp

Met een overwinning tegen Antwerp heeft KRC Genk zich tot herfstkampioen gekroond en dat is zeker verdiend. Genk is een genot om naar te kijken en alle credits voor coach Thorsten Fink. Die heeft met zijn fijne persoonlijkheid, zijn ervaring als topspeler en ervaring als coach met een goede mix van Duitse discipline, maar ook een warme menselijke kant, het perfecte werkklimaat geïnstalleerd. Hij heeft een nieuwe spirit gebracht in de ploeg en de club na dat moeilijke vorige seizoen. Iedereen bij Genk leeft weer op. Zijn ploeg is fysiek ijzersterk. Het voetbal is én gedisciplineerd, én toch aanvallend opwindend en gevarieerd.

Er zijn natuurlijk individuele uitblinkers: Tolu Arokodare was gisteren ijzersterk, een nachtmerrie voor Toby Alderweireld. Hrošovský niet alleen met zijn doelpunten, maar samen met Heynen en die opvallende ontdekking Bangoura baas op het middenveld.

El Ouahdi blijft maar sprints trekken, onvermoeibaar. Matte Smets maakt elke week indruk. Ik neem aan dat hij er vrijdag wel bij zal zijn bij de Rode Duivels in de selectie van bondscoach Tedesco.

Genk heeft 10 keer gewonnen in 11 matchen. Indrukwekkend, dan heb je het niet gestolen. Wat zouden die fans die na de 1 op 6 en de nederlaag tegen Leuven aan het begin van het seizoen de spelers al stonden uit te schelden, er zoal van vinden?

"Union heeft het slecht gemanaged"

KV Mechelen einde 1 - 1 Union

Herfstkampioen, dat is Union ook al wel een keer geweest, maar niet dit seizoen. Het gaf zaterdag nog de winst uit handen bij KV Mechelen. Het is eigenlijk nog het ergst van al dat de supporters van Mechelen met hun laakbaar gedrag en het gooien van allerlei projectielen nog succes hebben gehad ook. Iedereen is het er een beetje over eens - zonder het met zekerheid te weten - dat zonder die onderbreking KV Mechelen wellicht niet meer gelijk zou hebben gemaakt. Dat gevoel hadden de spelers van Mechelen blijkbaar ook op het veld. Het is triest dat nu ook de supporters van KV Mechelen een reputatie beginnen te krijgen, zoals aanvoerder Rob Schoofs terecht opmerkte, met dat gedoe vorige week ook in Dender. Wie blijft er dan nog over, vraag ik me af?

Het is triest dat nu ook de supporters van KV Mechelen een reputatie beginnen te krijgen. Peter Vandenbempt

Tegelijk moet Union zich ook afvragen waarom het niet gewonnen heeft en waarom Mechelen - wat overigens op basis van de tweede helft en de kansen zeer verdiend was - gelijk kon maken. Na een goede, scherpe start en een logische voorsprong gaf het het initiatief vrij snel uit handen. Het ging lager staan en voetbalde te weinig vooruit. Al in de eerste helft was het bezig met tijdrekken en het tempo uit de wedstrijd te halen. Naarmate de tweede helft vorderde, gaf het KV Mechelen te veel kans om te voetballen en kansen te creëren. Ook die slotfase vind ik gewoon slecht gemanaged. De manier waarop aanvoerder Anthony Moris - en dat is ook niet voor het eerst - zijn theater bovenhaalde met zijn truitje in het gezicht van coach Besnik Hasi. Dat is uiteindelijk als een boemerang in zijn gezicht beland. Soms is gewoon voortspelen en gewoon doen een beter idee. Maar nog een keer, het is niet omdat een speler zoals Moris je als supporter irriteert, dat je dan ineens allerlei projectielen mag beginnen te gooien. Dat blijft zeer laakbaar. Ik ben benieuwd of de supporters van Mechelen intussen geïdentificeerd zijn. Wie weet gearresteerd, zoals die man in het veldrijden.

Weg met de negativiteit

Anderlecht einde 4 - 0 KV Kortrijk

Anderlecht won gisteren dan weer wel, van KV Kortrijk, een overwinning die nodig was na de 0 op 6. Of het crisisspook daarmee de deur uit is gejaagd? Ik zou zeggen: hooguit de woonkamer uit, het staat nog te trappelen in de gang. Enkel een goede reeks kan de druk echt van de ketel halen. Met duels tegen Cercle Brugge en Gent is dat niet vanzelfsprekend. KV Kortrijk was gisteren heel zwak, maar ik vond dat Anderlecht het gisteren ook heel goed deed. Wat mij betreft was het van het beste van het seizoen, met goede druk, snelle, agressieve balrecuperatie, snelle combinaties, veel infiltraties in de zestien, veel volk voor doel, 70 procent balbezit, 22 doelpogingen, 4 doelpunten... Dat is eigenlijk wat het publiek van Anderlecht van een thuiswedstrijd tegen een tegenstander als Kortrijk verwacht. Het is in het recente en verdere verleden tegen vergelijkbare tegenstanders al veel te vaak niet gebeurd om het als normaal te catalogeren, dus het is ook niet meer dan een begin, voor alle duidelijkheid.

Het crisisspook bij Anderlecht is hoogstens uit de woonkamer gejaagd. Het staat nog in de gang te trappelen. Peter Vandenbempt

Met de resultaten en met het goede voetbal zullen ook de spandoeken en spreekkoren tegen Wouter Vandenhaute en Olivier Renard verdwijnen. Dat was vorig seizoen ook zo.

Maar net zoals je weet dat ze op termijn, als het dan weer een tijd niet goed loopt, zullen terugkeren. Herman Van Holsbeeck bij Anderlecht en Michel Louwagie bij Gent kunnen dat getuigen. Zij hadden dan ook eens heel grote verdiensten voor hun clubs met titels en bekers... Het statuut van zondebok raak je maar moeilijk kwijt.

Al moet ik wel zeggen dat ik me niet kan herinneren dat spreekkoren tegen die twee massaal gecounterd werden in het stadion door de rest van het publiek. Want dat is wel duidelijk, denk ik: het overgrote deel van het Anderlecht-publiek heeft het gehad met negativiteit op momenten dat de ploeg het dan wel goed doet

"AA Gent is stilgevallen"

Beerschot einde 0 - 0 KAA Gent

Boze fans ook bij KAA Gent gisteren na de slappe 0-0 op het veld van rode lantaarn Beerschot. Zeer origineel alweer dat een deel "Vrancken buiten" riep. Het was ook maar bij een gebrek aan inspiratie, denk ik, dat enkelingen dat riepen. Een maand geleden na de 9 op 9 en de 2-4 op het veld van Club Brugge heb ik dat alvast niet gehoord. Maar dat ze niet vrolijk werden van de match gisteren, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Helaas was er niet genoeg mist op het Kiel om het slechte voetbal en de defensieve fouten van Gent niet te moeten zien. Verliezen had zelfs ook gekund, met onder meer die ballen tegen de paal van Beerschot. De vaststelling is toch dat AA Gent een beetje is stilgevallen. Er zit niet echt nog progressie in. De eerste helft tegen Molde was nog goed, de tweede al een flink stuk minder. Op STVV, op Union en thuis tegen Genk was het voetballend echt niet goed genoeg meer.

Het zal nog een tijdje met vallen en opstaan zijn bij AA Gent. Peter Vandenbempt