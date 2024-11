Deel van Gent-fans keert zich tegen Wouter Vrancken: "Snap dat ze gefrustreerd zijn"

"Vrancken buiten" en “Wij willen voetbal zien”.

Een groepje Gent-fans stak zondagavond op een mistig Kiel niet onder stoelen of banken dat hun favoriete ploeg niet aan zijn beste periode bezig is.

Na het gelijkspel tegen rode lantaarn Beerschot blijven de Buffalo's met 4 op 12 achter. Nog nét genoeg voor een plekje in de top 6. Maar om die positie vast te houden of te verbeteren zal het dringend veel beter moeten bij Gent.

"Het was gewoon niet goed genoeg, simpel", blikte Vrancken achteraf eerlijk terug. "Eerst en vooral miste ik initiatief en durf aan de bal. Er waren veel ruimtes, maar we bleven in dekking staan in plaats van initiatief te tonen. Oké, we hebben een jonge ploeg, maar je moet durven opstaan."

"Een tweede zaak is dat we door dommigheden soms counters in cadeauverpakking weggaven. Nochtans wisten we na de match tegen Anderlecht dat Beerschot daar sterk in is. Dan maak je het jezelf moeilijk."