Geen goals, wel mistgordijn: Beerschot en zwak KAA Gent komen niet tot scoren in teleurstellend duel

zo 3 november 2024 21:13

Beerschot einde 0 - 0 KAA Gent 28' - Geel - Andri Gudjohnsen 36' - Geel - Antoine Colassin 65' - Verv. Colin Dagba door Charly Keita 78' - Verv. Dean Huiberts door Ewan Henderson 78' - Verv. Antoine Colassin door Tom Reyners 80' - Verv. Andri Gudjohnsen door Max Dean 81' - Verv. Pieter Gerkens door Helio Varela 83' - Verv. Hugo Gambor door Matisse Samoise 86' - Geel - Faisal Al-Ghamdi 89' - Geel - Omar Fayed 90+1' - Geel - Helio Varela Jupiler Pro League - speeldag 13 - 03/11/24 - 19:15

Beerschot - KAA Gent was niet om aan te zien. Door een gebrek aan goals, maar ook door een irritant mistgordijn. Beide ploegen zochten tevergeefs naar een treffer. De Buffalo's zagen een doelpunt afgekeurd, de thuisploeg miste in het slot een enorme kans. Met een puntje schiet niemand iets op.

Beerschot - Gent kort samengevat Sleutelmoment Op het halfuur wordt de 0-1 van Surdez afgekeurd voor nipt (of zelfs onbestaand) buitenspel. Een goal had de wedstrijd ongetwijfeld deugd gedaan, maar dat mocht dus niet zijn. Man van de Match Als er één speler de wilskracht van Beerschot belichaamde, was het Colassin wel. Hij joeg als een bezetene, zocht het randje op en kwam ijzingwekkend dicht bij een doelpunt. Opvallend Bij Gent gaat het in dalende lijn met een magere 3 op 12, terwijl Beerschot de trap naar boven heeft gevonden. Met slechts één nederlaag in de laatste vijf wedstrijden trekken de Ratten een streep onder de 0 op 24 van daarvoor.

VAR en doelhout liggen Gent en Beerschot dwars

Beerschot miste met Sanusi en Matthys twee steunpilaren, maar dat was eigenlijk niet te merken. De bezoekers uit Gent trokken de lijn van de laatste weken immers door en speelden stroef voetbal dat amper een kans opleverde.



Het wedstrijdplan van de thuisploeg werkte wel naar behoren. De bedrijvige Colassin onderschepte een slechte pass, rukte op en plaatste zijn schot tegen de paal. Wat later vond diezelfde Colassin een uitstekende Roef op zijn weg.



Gent zette daar weinig tegenover, tot Gudjohnsen in zijn ooghoek Surdez vond en hem aanspeelde. De Zwitser ramde de 0-1 door de handen van Shinton, maar de VAR lag dwars. Die had buitenspel opgemerkt in de opbouw, al gaven de lijnen op het beeld niet echt uitsluitsel.



Enkele wissels van Vrancken na de rust brachten weinig beterschap bij de Buffalo's. Met flauwe schoten van Surdez en Delorge puurde Gent veel te weinig uit zijn veldoverwicht, een euvel dat al een paar weken in de ploeg zit.



Nadat de wedstrijd een vijftal minuten had stilgelegen door een mist- en rookgordijn kwam Beerschot zelfs nog dicht bij de zege. Een solo van Keita strandde pas in de kleine rechthoek, waarna Verlinden in de rebound de paal raakte. En Roef moest na een blunder van eigen makelij aan de bak om Reyners van de beslissende goal te houden.

Kuijt: "Iets om op te bouwen"

Dirk Kuijt verstopte zijn trots niet. "Ik heb een team gezien dat 97 minuten alles gegeven heeft. Een goeie eerste helft, waarin je echt vechtlust zag. In de tweede helft ebde de energie weg, maar ze bleven knokken. Als er uiteindelijk één team aanspraak mocht maken op de overwinning, waren wij er het dichtst bij." "Dit is iets positiefs om op te bouwen", zei de coach van Beerschot. "We prikken een paar keer echt goed, en dan is het jammer dat we die beloning niet krijgen."



Nu volgt een bezoek van Club Brugge aan het Kiel. "Dat wordt een geweldige uitdaging. We willen tonen dat we ons kunnen meten met dat soort ploegen. Zeker op het Kiel moeten we dit vasthouden. We gaan kijken waar we staan."



Beerschot presteert de laatste tijd aardig tegen topploegen. "Ik denk niet dat het daarmee te maken heeft", vond Kuijt. "Het gaat om onze eigen ontwikkeling als team. Als je ziet hoeveel nieuwe jongens er gekomen zijn... We hebben ook te maken gehad met jongens die laat binnenstromen en nog niet fit zijn."

Vrancken: "Er zijn veel werkpunten"

Wouter Vrancken zocht geen excuses. "Het ligt zeker niet aan vermoeidheid. Nu was het gewoon een gebrek aan kwaliteit. Als je de omschakelmomenten dan ook nog in cadeauverpakking weggeeft, maak je het jezelf nog heel moeilijk. Jammer, want dat had niet gemoeten."



Het buitenspel bij de afgekeurde goal leek nogal vaag. "Ik denk dat ze Plat vergeten zijn, die iets verder staat", lachte de Gentse coach. "Maar goed, ik moet het nog eens goed bekijken."



Vrancken keek vooral naar zijn eigen ploeg. "Er zijn veel werkpunten, maar het belangrijkste is dat je moet durven spelen. Er was in de eerste helft niemand die de bal opeiste. Dan moet je opstaan. Nu moet je gewoon oplappen en zorgen dat je fit en fris bent naar donderdag toe."