IN BEELD - Waanzin! Moris duwt shirt met bier in gezicht van Besnik Hasi, die "frustraties begrijpt"

za 2 november 2024 23:12

Wat was dat allemaal? Nadat KV Mechelen dé kans op de 1-1 gemist had, werd Union-doelman Anthony Moris bekogeld met bekertjes bier. Scheidsrechter Bert Put legde de wedstrijd stil en toen Moris richting kleedkamer wandelde, duwde de doelman zijn shirt gedrenkt in bier in het gezicht van Besnik Hasi. Na de onderbreking zou Mechelen alsnog gelijkmaken tegen Union. Bekijk de beelden hieronder.

Een tumultueus einde tussen KV Mechelen en Union? Dat is misschien zelfs een understatement.



In de toegevoegde tijd krijgt Union-doelman Anthony Moris bekertjes bier naar zich gegooid, waarop scheidsrechter Bert Put het spel stillegt en de spelers naar de kleedkamers stuurde.



Maar daarmee was de kous nog niet af. Bij het wandelen naar de kleedkamers kruisen de paden van Moris en Besnik Hasi, waarop de doelman zijn shirt vol in het gezicht van de trainer van Mechelen duwt.



Na de wedstrijd kwam Besnik Hasi nog eens terug op het incident. "Ik keur het af dat de supporters die bekertjes gooien", opent de coach. "Maar ik zoek Moris niet op, ik ging naar de scheids om verhaal te halen over een andere fase."



"Ik begrijp de frustraties van hem. Ik was als speler ook hevig en ik wilde altijd winnen. En als ik hem morgen op straat tegenkom in Brussel, dan zal ik er een pintje mee gaan drinken, dat is geen probleem. Maar de scheidsrechter moet wel zijn verantwoordelijkheid nemen, nu geeft hij ons gewoon allebei geel. Maar ik aanvaard dat en ga gewoon verder."

Ook Rob Schoofs veroordeelt het gedrag van de fans