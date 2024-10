Duidelijk niet welkom in Anderlecht: fans paars-wit kanten zich met spandoeken tegen "ongedierte" Renard

De storm is nog niet gaan liggen bij Anderlecht. Gisteren moest sportief directeur Jesper Fredberg zijn plek afstaan aan Olivier Renard. De keuze voor de ex-Standard-man schoot in het Astridpark in het verkeerde keelgat, vandaag pakten de fans tijdens de bekermatch tegen Tubize-Braine uit met spandoeken tegen de nieuwe sportief directeur.