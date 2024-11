Cercle Brugge boekt levensbelangrijke zege onderin en duwt Charleroi dieper in de miserie

Twee tegengoals op een paar minuten, dat is een uppercut die een ploeg in een vormcrisis niet meer te boven komt. Na de 2-0 is de fut er ook helemaal uit bij Charleroi.

Waar Cercle Brugge kon voortbouwen op een positieve week, gooiden ze bij Charleroi het roer om. Na de 2 op 15 in de competitie en de pijnlijke nederlaag bij Patro bracht coach De Mil twee debutanten tussen de lijnen en hertekende hij zijn opstelling.



Het zou een stroeve eerste helft worden. Dabbagh handelde twee keer te traag bij een kans voor Charleroi, terwijl het ook aan de kant van Cercle vaak net niet was. Zo werd de rappe Minda twee keer afgeblokt toen hij wilde schieten. Toen de Ecuadoraan van dichtbij toch kon besluiten, vond hij de uitstekend debuterende doelman Delavallée op zijn weg.



Ook de tweede helft verliep met horten en stoten. Topschutter Heymans toonde met een mislukt schot dat zijn magie uitgewerkt was, en bij Cercle voelde coach Muslic dat er wat moest gebeuren. Hij gooide Denkey in de strijd.



Die zet loonde meteen, want de Gouden Stier van vorig seizoen zoch het goeie plekje op om een actie van Felipe Augusto af te ronden. Charleroi wankelde en ging enkele minuten later helemaal plat op het canvas. Van Der Bruggen streelde zijn volley heerlijk in het hoekje, goed voor zijn allereerste in groen-zwarte loondienst.



Een slotoffensief van Charleroi kwam op geen enkel moment van de grond. Meer nog, de Zebra's mochten blij zijn dat Somers met een duikende kopbal en de inlopende Efekele het verdict niet zwaarder maakten.