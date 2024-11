"Genk is mijn thuis": Kos Karetsas (16) zet kribbel onder contract tot 2027

Bij KRC Genk beseffen ze dat ze goud in handen hebben, en dat goud willen ze niet snel kwijt geraken. Daarom heeft de club beslist om Kos Karetsas een contractverlenging aan te bieden.



De 16-jarige aanvaller ligt zo onder contract tot 2027, wat de langst mogelijke termijn is voor minderjarigen.



"Genk is mijn thuis", deelt Karetsas op de site van Genk. "Ik voel enorm veel vertrouwen van de club. Dit is voor mij dan ook de beste omgeving om verder te groeien, dicht bij mijn familie. Ik wil met KRC Genk prijzen pakken en Europa in."



Ook Head of Football Dimitri de Condé is blij dat het talent in Genk blijft. "Wij zijn enorm opgetogen met het vertrouwen dat Kos in onze club stelt. Hij kan hier samen met het team successen halen en in een vertrouwde omgeving verder groeien."



"Als Technisch Directeur kan ik alleen maar tevreden zijn met een speler als Kos. Hij belichaamt het DNA van aantrekkelijk en aanvallend voetbal waar wij als club voor staan."