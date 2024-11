"Ik begrijp hoe het is om alleen te zijn": Genk-uitblinker Tolu verrast iedereen met hartverwarmende boodschap tegen eenzaamheid

In het leven is er meer dan voetbal. En dat lijkt ook Genk-topschutter Tolu Arokodare goed te beseffen. Na een analyse van de knappe zege tegen Antwerp wou de Nigeriaan absoluut nog een boodschap met de wereld delen. Er volgde een hartverwarmende monoloog voor mensen die met eenzaamheid worstelen. "Heb je niemand die van je houdt? Wel, dan hou ik van je."

Hieronder volgt alvast zijn monoloog in het Nederlands.

"Ik heb nog een boodschap, alsjeblieft", klonk het plots serieus. "Dit is voor de wereld, voor iedereen die het nodig heeft. Kan je het ook vertalen in het Nederlands, Frans en Spaans?"

Enkele tellen later zou blijken dat de Nigeriaanse spits net heel erg hard van zijn medemens houdt. Want op het einde van het interview met onze journalist haalde Tolu plots zijn telefoon boven.

Tijdens de 'klassieke' nabeschouwing over de gewonnen topper tegen Antwerp haalde Tolu Arokodare de ene glimlach na de andere boven. "Patrik Hrosovsky? Hij wil mijn plek als spits, hé. (al grappend) Ik hou niet van hem."

Tolu verduidelijkte vervolgens waarom hij die boodschap met iedereen wilde delen.

"Ik begrijp hoe het is om alleen te zijn, om te voelen dat je niet genoeg bent. En ik weet dat er veel mensen zijn die hetzelfde gevoel ervaren. Ze doen daardoor dingen die ze eigenlijk niet willen doen. Ik weet dat mijn boodschap veel zal betekenen voor iemand. Ik wil aandacht voor mentaal welzijn creëren voor mensen die er niks over durven zeggen uit schrik om uitgelachen te worden. Lachen ze met je? Dan is dat geen vriend, maar er zullen wel anderen voor je zijn."