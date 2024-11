Tijd voor vakantie: David Goffin zegt af voor Metz en zet punt achter seizoen

David Goffin (ATP 50) heeft zijn deelname aan het ATP-toernooi in Metz afgezegd. De Luikenaar heeft na een lang seizoen nood aan vakantie.

David Goffin heeft goede herinneringen aan Metz, waar hij tien jaar geleden de titel won. Maar onze landgenoot zal toch zijn seizoen er niet afsluiten.

"David heeft de laatste tijd veel matchen gespeeld", zegt zijn zaakwaarnemer Bob Laes. "Hij heeft beslist na zijn verlies op het Masters 1.000 in Parijs een punt te zetten achter zijn seizoen."

"Hij plant nu wat vakantie met de familie alvorens aan de voorbereiding van 2025 te beginnen."

De 33-jarige Goffin hing eind juli nog rond de 100e plaats op de wereldranglijst, maar kende de voorbije maanden een revival. Hij speelde onder meer de halve finales in Winston-Salem, een kwartfinale op het Masters 1.000 in Shanghai en een kwartfinale in Bazel.

Dankzij die sterke prestaties kwam de kersverse vader deze week, voor het eerst sinds april 2023, opnieuw de top 50 binnen.