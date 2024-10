Mooie parcours van David Goffin in Bazel stopt in kwartfinale tegen Holger Rune

David Goffin (33) heeft er zeker nog het beste van gemaakt in Bazel, nadat hij uit de kwalificaties was opgevist ondanks een nederlaag. Onze landgenoot, na enkele goeie weken opgerukt naar de 54e plek van de ranking, klopte de hoger geplaatste Italiaan Matteo Arnaldi (ATP-37) en nog hoger de Fransman Ugo Humbert (ATP-16).



Maar Holger Rune, 12 jaar jonger, was een maatje te groot in hun eerste onderlinge duel. De nummer 14 pakte uit met sterk opslagspel en een knappe forehand en stond na 18 minuten 4-0 voor in de eerste set.



Bijna was de derde break een feit bij 0-40 op de opslag van Goffin, maar die kwam eindelijk op het bord. Op love pakte Rune de set na 40 minuten.



In de tweede set kende Goffin ook weer de nodige moeite op zijn opslag. Hij werkte eerst nog 3 breakballen weg, maar kreeg dan een break op love om de oren.



Naar het einde van de set kon Goffin rebreaken tot 4-4, maar Rune gaf hem meteen van hetzelfde laken een pak. En maakte de match weer met een love game af: 6-4 na 41 minuten.



In de volgende ronde wacht de Canadese wildcard Denis Shapovalov (ATP-95) of het Franse opslagkanon Giovanni Mpetshi Perricard (ATP-50).



Goffin haalde in 2014 de finale van het Swiss Indoors in Bazel. Daar botste hij op Roger Federer, de Zwitserse tennislegende die het toernooi in eigen land liefst 10 keer won. De voorbije 2 seizoenen ging de titel er telkens naar de Canadees Félix Auger-Aliassime. Die ging er dit jaar uit in de 2e ronde.