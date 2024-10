Ajay Mitchell imponeert bij OKC met eerste dubbele cijfers in NBA, Toumani Camara wint thriller

do 31 oktober 2024 07:02

De twee Belgen in de NBA hebben er een uitstekende nacht opzitten. Rookie Ajay Mitchell imponeerde bij Oklahoma City in het duel tegen de San Antonio Spurs en was goed voor 12 punten, zijn eerste dubbele cijfers. Ook Toumani Camara was met 12 punten belangrijk in de nipte zege van Portland tegen LA Clippers.

In de schaarse minuten die rookie Ajay Mitchell dit seizoen al kreeg bij topploeg Oklahoma City had de jonge Luikenaar al flarden van zijn talent laten zien. Maar donderdag in het duel tegen San Antonio gaf hij pas echt zijn visitekaartje af. Onze landgenoot kreeg van coach Mark Daigneault maar liefst 22 minuten vanaf de bank en daarin greep hij zijn kans met beide handen aan. Mitchell toonde zich zowel offensief als defensief en liet voor het eerst in zijn nog prille NBA-carrière dubbele cijfers optekenen: met 12 punten hielp hij OKC aan een foutloos rapport en een 105-93-zege.

Met ook nog 4 rebounds, 2 steals en een scoringspercentage van 83 procent was hij zo een van de efficiëntste spelers op het veld. Hij deed zelfs beter dan zijn ex-ploegmaat Victor Wembanyama, waarmee hij ooit bij de jeugd van het Franse Nanterre speelde. "Wemby" was bij de Spurs goed voor 8 punten.

Achteraf kreeg Mitchell dan ook heel wat lof toegezwaaid. "Ajay was vandaag heel goed in aanvallend opzicht, maar mogelijk nog beter defensief", reageerde coach Daigneault.

Mitchells intenties zijn goed en hij toont zich betrouwbaar aan beide zijden van het veld. En dat is doorgaans een goed voorteken. Mark Daigneault, coach OKC Thunder

"Hij heeft mijn vertrouwen gewonnen met zijn spel. Er zijn natuurlijk nog punten waarop hij kan verbeteren, maar hij heeft nog maar vier NBA-wedstrijden op zijn teller. Hij staat nog maar aan het begin van zijn carrière." "Maar zijn intenties zijn goed en hij toont zich betrouwbaar aan beide zijden van het veld. En dat is doorgaans een heel goed voorteken voor wat komen zal."

Marathonman Camara