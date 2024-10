Derde keer, goeie keer voor Portland en Camara in NBA, Mitchell en OKC boeken 3 op 3

De Blazers hadden dit seizoen nog niet kunnen winnen, 2 dagen eerder gooiden ze een mooie voorsprong te grabbel tegen de bezoekende Pelicans.



Dat lieten ze geen tweede keer gebeuren. De thuisploeg had de bovenhand in alle quarters. Ging het aanvankelijk nog gelijk op (25-26), volgde de kloof in het tweede quarter (22-33), waarna Toumani Camara en co. consolideerden.



Topschutter was Jerami Grant (28), Anfernee Simons bleef met 27 punten niet ver achter. Deandre Ayton eindigde met een double-double van 17 punten en 12 rebounds.



En Camara speelde zich ook in de cijfers, hij kreeg het meeste speelminuten, goed voor 12 punten, 4 assists, 3 rebounds en 2 steals in 33'39".



De beste Pelican was CJ McCollum met 27 punten.