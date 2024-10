Met zijn eerste punten in de NBA helpt Ajay Mitchell Oklahoma aan 2e zege op een rij

Ajay Mitchell staat voor het eerst op het scorebord in de NBA. Onze 22-jarige landgenoot droeg met 4 punten zijn steentje bij in de 2e overwinning van Oklahoma City.

Tijdens zijn vuurdoop 2 dagen geleden mocht onze landgenoot Ajay Mitchell 6 minuten van de bank. Daarin kon hij niet scoren, maar liet hij wel 1 rebound en 1 assist optekenen.



Afgelopen nacht was het wel bingo. Mitchell kreeg tegen Chicago een dik kwartier speeltijd en maakte zijn eerste 4 punten in de NBA. De Belgische point guard was ook nog goed voor 1 rebound en 3 assists.

Mitchells ploegmakker Shai Gilgeous-Alexander (23 punten) en Chet Holmgren (21 punten en 16 rebounds) waren de grote slokoppen bij Oklahoma City.

Na afloop mochten Mitchell en co een feestje vieren, want Oklahoma trok aan het langste eind met 114-95. De 2e zege al van het nog prille seizoen.