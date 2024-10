Ajay Mitchell krijgt eerste minuten in de NBA, sterspeler Gilgeous-Alexander dirigeert OKC naar zege in Denver

Ajay Mitchell mag zich vanaf nu écht een NBA-speler noemen. Onze landgenoot heeft vannacht enkele minuten op het veld gestaan in de eerste wedstrijd van Oklahoma City in het nieuwe seizoen. Mitchell en co. wonnen met ruim verschil op het veld van Denver.

Na een uitstekende voorbereiding was het uitkijken of Ajay Mitchell ook daadwerkelijk minuten zou kunnen sprokkelen in het reguliere seizoen.

De Belg heeft bij Oklahoma City een zogenoemd "two-way contract", wat betekent dat de club op elk moment kan beslissen om Mitchell te stellen bij het satellietteam in de G League of hem in te schakelen in de NBA.

Het seizoensdebuut van OKC, een bezoekje aan Denver, was voor Mitchell evenwel meteen een hoopgevend signaal. Al in het 2e quarter mocht onze landgenoot voor 6 minuutjes van de bank. Daarin kon hij niet scoren, maar liet hij zich wel opmerken met prima verdedigend werk.

In het slot kwam Mitchell een tweede keer van de bank, dit keer om de wedstrijd vol te maken. Zo kwam hij uiteindelijk aan ruim 7 minuten speeltijd. Scoren lukte nog niet, maar hij plukte wel 1 rebound en deelde ook 1 assist uit.

Oklahoma City, een van de titelkandidaten in de NBA, gaf in Denver ook meteen zijn visitekaartje af als team. Met een sterke collectieve prestatie won OKC met 87-102 op het veld van de Nuggets, de kampioen van 2023. Sterspeler Shai Gilgeous-Alexander was met 28 punten, 8 assists en 7 rebounds de uitblinker bij de Thunder.