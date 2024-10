Toumani Camara en Portland geven eerste overwinning uit handen in absolute slot tegen New Orleans

Zo goed als heel de wedstrijd aan de leiding, maar toch geen zege. De Portland Blazers, met Toumani Camara, hebben ook hun tweede wedstrijd van het nieuwe NBA-seizoen verloren. Al zag het er dus lange tijd rooskleurig uit.



Na het eerste kwart leidde Portland met 27-15 en ze gingen rusten met een voorsprong van 10 punten. Maar in het vierde kwart kwam New Orleans helemaal terug. Met nog 8 minuten te spelen stond er een 91-91-tussenstand op het bord.



De Pelicans gingen op en over Portland, maar in de laatste 2 minuten ging het steeds op en af tot Brandon Ingram met nog 5 seconden op de klok de 105-103 binnen wierp. Na een ultiem blok van Jones eindigde de wedstrijd ook met 105-103 in het voordeel van New Orleans.



Camara stond net geen 25 minuten op het veld en was goed voor 5 punten, 6 rebounds en 2 assists.