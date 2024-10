Visma-Lease a Bike (met of zonder Wout van Aert?): "Jonas Vingegaard wordt blij met dit menu"

di 29 oktober 2024 14:06

Bij Visma-Lease a Bike zullen ze niet mopperen over de route van de 112e Tour de France. Kopman Jonas Vingegaard is tuk op eerherstel en krijgt een parcours op zijn maat, Wout van Aert kan zich uitleven in de openingsweek. Al staat zijn deelname blijkbaar nog niet vast.

5 aankomsten bergop, slopende bergritten en veel klimwerk van de lange adem. Zet Jonas Vingegaard aan de tekentafel en de Deen zou wellicht een Tour zoals die in 2025 uittekenen. "Het is een mooi parcours, ja", lachte ploegleider Grischa Niermann in zijn vuistje. "Er zijn veel finishes bergop en ook in het eerste deel heb je niet te veel volledig vlakke sprintritten. Dat is ook fijn." Is het toeval of niet? De Tour snijdt Hautacam en de Col de la Loze aan, 2 cols waar Vingegaard zijn concurrent Tadej Pogacar in vorige edities al op de knieën kreeg. "En dan vergeet je de Mont Ventoux nog", gniffelde de ploegleider van Visma-Lease a Bike. "Jonas bewaart er alleszins goeie herinneringen aan en hij wordt blij als hij ziet wat er op het menu staat. Maar we moeten anderzijds ook erkennen dat er dit jaar een duidelijk verschil was waardoor we heel veel huiswerk hebben." "We geloven dat Jonas met een normale voorbereiding beter kan, maar Pogacar is de te kloppen man. Het is aan ons om die kleine puntjes te vinden waardoor we weer een groot gevecht kunnen leveren."

Er zijn absoluut mooie ritten voor Wout van Aert, maar we zijn in gesprek over zijn wensen. Wil hij volgend jaar de Giro rijden? Grischa Niermann