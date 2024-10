Mag Lotte Kopecky dromen van geel in de Tour? "Ze verrast elk jaar en je geeft haar best niet te veel ruimte"

di 29 oktober 2024 19:00

In de Tour van 2023 moest Lotte Kopecky de gele trui pas in het slotweekend afstaan.

Dit jaar stuurde ze door de Olympische Spelen nog haar kat, volgend jaar wordt Lotte Kopecky (28) weer aan de start van de Tour de France Femmes verwacht. En de runner-up van 2023 mag - met haar evolutie in het achterhoofd - hoog mikken in de Tour, zo stellen ook analiste Ine Beyen en koersdirectrice Marion Rousse.

Een dagje langer dan gewoonlijk en meer dan 17.000 hoogtemeters: de Tour de France Femmes 2025 is niet van de poes. "De Tour de France Femmes is inderdaad in zijn totaliteit een beetje lastiger dan we de voorbije jaren gezien hebben", knikt koersdirectrice Marion Rousse. "We doen mee met de snelle evolutie van onze sport. Soms sta ik er zelf van te kijken hoe snel het gaat." "Normaal leggen we het zwaartepunt in het slotweekend, maar nu neemt de moeilijkheid al vanaf donderdag toe. Dan zitten we in het middengebergte." "Op de voorlaatste dag heb je de koninginnenrit over de Madeleine, een col van liefst 18 kilometer. En vergeet ook de Joux Plane niet op de slotdag." "Normaal leggen we één mythische beklimming in het parcours, volgend jaar zijn er dat dus 2." Voor een tijdrit is geen plaats. "Klopt, maar die was er ook niet in ons eerste jaar. We zijn een jonge koers en we willen niet elk jaar hetzelfde doen. We willen variëren, maar dit zegt niets over wel of geen tijdrit de komende jaren."

Geen vergelijking met 2023

Marion Rousse is in haar nopjes als ze denkt aan het deelnemersveld. Demi Vollering en Katarzyna Niewiadoma zijn de jongste laureates, Anna van der Breggen en Pauline Ferrand Prevot zijn ook terug van weggeweest. En dan is er natuurlijk ook Lotte Kopecky. "Ze verrast me elk jaar en ze evolueert ook elk jaar", vertelt Rousse. "Het is vooral belangrijk geweest dat Lotte zelf beseft dat ze kan meedoen voor het klassement." "De eerste 2 ritten zijn voor punchers. Dat ligt haar en daar kan ze bonificatieseconden nemen. Je geeft Kopecky maar beter niet te veel ruimte, want ze kan het middengebergte aan." "En ook in de echte cols heeft ze al indruk gemaakt. Denk aan de Tourmalet vorig jaar. Ze kan iets moois doen. Of de Madeleine te zwaar is? Als je de Tourmalet aankan ..." "Vraag is alleen of Kopecky op ritzeges mikt en focust op haar punch. Of werkt ze aan haar klimvermogen en last ze bijvoorbeeld hoogtestages is? Het is ook helemaal anders dan vorig jaar: toen was ploegmate Vollering de duidelijke kopvrouw."

