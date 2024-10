Dit is het parcours van de Tour de France Femmes 2025: etappe extra, puncherskansen en finish op de Madeleine

In Parijs is het parcours van de 4e editie van de Tour de France Femmes onthuld. Met een etappe extra en een aankomst boven op de mythische Col de la Madeleine kunnen de rensters hun huiswerk beginnen te maken.

Daags nadien zullen de punchers in Quimper opnieuw watertanden na een geaccidenteerde etappe, want dan ligt de streep geverfd op een oplopende finish van 1 kilometer tegen 4,8%.

Opvallend: de vrouwen moeten een dag langer aan de bak want voor het eerst is hun Tour uitgebreid tot 9 etappes .

De hongerige klimmersmagen worden een eerste keer gevuld in de 6e etappe. Dan staat er een etappe door het Centraal Massief en over de Col du Béal op het menu.

Vooraleer we de koninginnenrit aansnijden, wacht eerst nog een verraderlijke etappe tussen Bourg-en-Bresse en Chambéry. De Col du Granier is een tussentijds examen.



Op de voorlaatste dag zetten we ons schrap voor een spektakelrijke apotheose door de Alpen. De zware bergtocht met 3.500 hoogtemeters eindigt met een finish op de Col de la Madeleine. Welke vrouw zet de Tour daar naar haar hand?



In tegenstelling tot de mannen mogen de vrouwen op de slotdag niet gezellig keuvelen en paraderen door de straten van Parijs, van een tijdrit is ook al geen sprake.

De laatste onderneming voert de rensters naar het skigebied van Châtel les Portes du Soleil na opnieuw zo'n 2.800 hoogtemeters. Krijgen we op de Joux Plane nog verschuivingen in de top van het klassement?

Wie met de felbegeerde gele trui naar huis gaat, treedt in de voetsporen van de Poolse Katarzyna Niewiadoma.