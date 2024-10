Justine Ghekiere is in haar nopjes met parcours en geeft Kopecky hoop: "Ze kan de Tour winnen"

"Ik ben blij dat de Tour volgend jaar een dag langer duurt, dat is normaal gezien in mijn voordeel. En ik ben ook blij dat er geen tijdrit in zit, dat is nog meer in mijn voordeel."

Justine Ghekiere glundert wanneer ze het parcours van de komende Tour de France Femmes analyseert.



Vorige zomer stond de Tour niet op haar planning, zakte ze last minute toch af en won ze een bergrit én de bolletjestrui.



"Ik denk dat de klimmers in de komende Tour zeker weer aan hun trekken zullen komen. Er zijn vrij veel geaccidenteerde etappes en 2 echte bergritten. Op de Madeleine zal het een enorm gevecht worden."

Overweegt Ghekiere om volgend jaar een klassement na te streven? "Als ik succes wil hebben en mezelf wil amuseren, moet ik niet voor een algemeen klassement gaan."

Als vrijbuiter op een ritzege jagen ligt Ghekiere beter. "De Madeleine is waarschijnlijk te hoog gegrepen, maar de 5e etappe ziet er wel interessant uit."