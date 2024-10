Gek of Geniaal? Genoa pakt uit met comeback van Balotelli in Serie A: "Welkom, Super Mario"

Even berucht als beroemd. Wie had er nog verwacht dat Mario Balotelli opnieuw te bewonderen zou zijn in de Serie A? Wel, na een periode van intensieve onderhandelingen, heeft staartploeg Genoa de Italiaanse cultspits een nieuwe kans gegeven.

Een publiciteitsstunt of toch een sportieve transfer?

Wat al even in de lucht hing, heeft Genoa vandaag officieel bekendgemaakt: de Italiaanse club heeft de comeback van Mario Balotelli in de Serie A waargemaakt met een nieuw contract.

De even beruchte als beroemde spits zat sinds juni zonder contract, maar liet zijn oog in die periode al snel vallen op de Italiaanse cultclub.

Balotelli wachtte 20 dagen lang op bevestiging en babbelde - ondanks interesse uit andere windrichtingen - enkel met Genoa en trainer Alberto Gilardino.

Met succes: Genoa, momenteel pas op de 18e plaats in de Serie A, hoopt met de komst van "Super Mario" uit de problemen te komen. De ploeg van Rode Duivel Koni De winter heeft slechts zes punten verzameld en zeven doelpunten gescoord in negen wedstrijden.



De aanvaller, die eerder dit seizoen nog actief was bij Adana Demirspor, heeft een indrukwekkende carrière achter de rug met optredens bij grote clubs zoals Inter Milan, Manchester City en AC Milan. Hij heeft in totaal 36 interlands gespeeld voor Italië, waarin hij 14 doelpunten scoorde.

Het lijkt erop dat Balotelli zijn eerste wedstrijd voor Genoa al kan spelen tijdens de tiende speelronde van de Serie A, wanneer de club donderdag Fiorentina ontvangt.