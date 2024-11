Alexander Hendrickx sleept Gantoise naar de overwinning tegen Orée, Herakles verliest opnieuw

Na 10 speeldagen blijft Gantoise op kop in het Belgische hockey. De leider won vandaag dankzij Alexander Hendrickx van Orée. Braxgata springt dan weer naar plek 2 na een 8-0-overwinning tegen Daring.

De Belgische hockeyploegen kenden een druk weekend. Na vrijdag kwamen ze vandaag al opnieuw aan de bak.



En net als vrijdag onderscheidde Alexander Hendrickx zich voor leider Gantoise. Bij een 2-2-stand sleepte hij 2 strafcorners binnen, waardoor de 4-2-eindstand vaststond.



Herakles verloor een 2e keer op 3 dagen en ziet Herakles over zich springen in de stand. Op plaats 3 is het nu drummen met 3 ploegen die hetzelfde aantal punten hebben.