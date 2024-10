VIDEO - Bont en blauwe Bayat, vertederende vader-zoonmomentjes in Club: deze beelden uit de JPL zag je nog niet

ma 28 oktober 2024 09:37

Met Super Sunday kende de Jupiler Pro League een absoluut topweekend tussen de lijnen, maar ook extrasportief gebeurden er enkele opmerkelijke dingen. Van tranen en trots in de tribunes bij Club Brugge tot gigantische tifo op Mambourg: deze beelden wilden wij jou niet weerhouden.

Tranen & Trots

De topper tussen Club Brugge en Anderlecht wekte heel wat emoties op in de tribunes. Voor de wedstrijd had de thuisploeg een herdenkingsmoment voor overleden fans ingepland. Onder begeleiding van een uitgenodigde zanger zong de Club-aanhang "You'll Never Walk Alone" in koor.



Een kippenvelmomentje dat fans tot tranen toe bewoog. Kijk maar naar dit ontroerende vader-zoonmomentje hieronder.

Tijdens de wedstrijd ruimden de tranen al snel plaats voor trots bij de thuisploeg.



Vraag dat maar aan ex-Club-speler Sven Vermant, die zijn zoon Romeo Vermant in zijn voetsporen zag treden met een goal tegen aartsrivaal Anderlecht.



Vermant senior kon zijn grote glimlach maar moeilijk verbergen.

Bayat bont en blauw

Een gigantische tifo, veel vuurwerk en nog meer luide gezangen. Alles in het Stade de Pays de Charleroi was voor de wedstrijd tegen OH Leuven in gereedheid gebracht om het 120-jarig bestaan van de club in stijl te vieren. Een impressionant beeld om de clash mee te beginnen.



Ook gedelegeerd bestuurder Mehdi Bayat was aanwezig, hoewel hij enkele dagen geleden nog brutaal werd aangevallen. Op krukken en met een blauw oog keek hij toe.



De thuisaanhang had echter geen genade voor zijn sterke man en trakteerde Bayat tijdens de wedstrijd op enkele negatieve gezangen. Het leverde deze contrasterende beelden op.

Spelers vieren verjaardag sfeergroep

Ook in Gent werd een verjaardag gevierd. Namelijk die van Banlieue Gantoise, de Gentse sfeergroep die al 10 jaar voor animo in de Planet Group arena zorgt. De spelers bedankten de diehard supporters met shirts vlak voor de aftrap.

Thorsten Talenknobbel