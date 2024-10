Vincent Kompany komt nog eens terug op verlies tegen Barcelona: "Niet alles ging verkeerd"

Voor de wedstrijd van Bayern München tegen Bochum heeft Vincent Kompany op de persconferentie nog even teruggeblikt op het verlies in de Champions League tegen Barcelona. Kompany zag dat zijn ploeg ook goede momenten kende. "Maar die hebben we niet gebruikt of we waren niet genoeg geconcentreerd."

"Er zijn wedstrijden waarin je duidelijk kan zien wat er gebeurd is. Maar de wedstrijd tegen Barcelona was er eentje met veel momenten en niet alles ging verkeerd." Vincent Kompany blijft positief. Ondanks de zware nederlaag tegen Barcelona behoudt de trainer van Bayern München het geloof in zijn ploeg. Alleen moet die ploeg wel leren uit de nederlaag. "We hadden ook goede momenten die we niet gebruikten of omdat we niet volledig geconcentreerd waren", verdedigde Kompany zijn ploeg op de persconferentie voor de wedstrijd tegen hekkensluiter Bochum.

Bayern slikte tegen Barcelona 4 doelpunten en kreeg daarom veel kritiek, maar Kompany weigerde om de schuld enkel daar te leggen.



"Ik wil niet enkel over de verdediging spreken. Dat is te gemakkelijk. De verantwoordelijkheid ligt bij de hele ploeg."



Van die ploeg is Kompany nog steeds overtuigd dat ze de goede richting opgaan.



"We hebben genoeg kwaliteit. Ik begrijp dat we verloren hebben en dat we de kritiek moeten aanvaarden. Maar ik wil niet uit het oog verliezen dat de jongens veel kunnen bereiken als ze stappen blijven zetten. De basis is dat het team hard werkt en leert van bepaalde momenten."



"We zijn niet verbaasd dat niet alles perfect gaat. Dat is logisch. We hebben dan ook geen trofee gewonnen vorig seizoen."