Tijdstraf Norris blijft overeind: McLaren vangt bot met klacht over GP in Austin

Het inhaalmanoeuvre van Lando Norris in de Verenigde Staten deed vorig weekend heel wat stof opwaaien. De Brit haalde wereldkampioen Max Verstappen in buiten het circuit, maar mocht zijn 3e plek weer afgeven in de einduitslag na een tijdstraf van 5 seconden.

"Leaving the track and gaining an advantage", heet het in F1-termen. McLaren-teambaas Andrea Stella legde er zich bij neer en kondigde aan de tijdstraf niet aan te vechten. Maar net voor de GP van Mexico heeft McLaren toch het recht tot herziening aangevraagd.

De voorwaarde is dan wel dat je met significant en relevant nieuw bewijs op de proppen moet komen. McLaren meende dat te hebben gevonden in het document van de F1-stewards, maar dat bleek niet te volstaan.

Het verzoek van McLaren werd afgewezen, de uitslag van de GP van Austin blijft ongewijzigd. Aan Norris om in Mexico op het circuit beter te doen dan Verstappen om de strijd om de wereldtitel in leven te houden.