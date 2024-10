Skilegende Hirscher bevestigt comeback na 5,5 jaar voor Nederland nu zondag: "Met gemengde gevoelens"

Dat Hirscher dat van plan was, is al maanden bekend, maar de afgelopen dagen en weken waren er twijfels over zijn aantreden in Sölden, traditioneel de opener van het wereldbekerseizoen.



Omdat zijn voorbereiding afgelopen zomer en de voorbije weken niet verliep zoals hij gehoopt had. Vandaar ook zijn "gemengde gevoelens" in een filmpje op Instagram vandaag van zijn skimerk.



"Er is enerzijds Marcel, de racer, die competitief wil zijn en zo snel mogelijk wil skiën. En anderzijds is er dit passioneel project: weer aan de start staan, naar beneden kijken en het ongelooflijk vinden om dat weer mee te maken", legde hij in een sappig Duits-Salzburgs accent uit.



In gespecialiseerde media klonk de voorbije weken dat hij nog te traag was. En dat Hirscher twijfelde en alleen zou terugkeren als hij er klaar voor was.



"Ik heb beslist en mezelf gezegd: "Doe het!". Terug in de sport, waar je zo van houdt." Maar dat zal dus niet zo competitief zijn als hij had gehoopt.