"Ik neem niet alle beslissingen": Cercle-coach Muslic laakt keuze om met B-ploeg naar IJsland te trekken

Zeker wanneer bleek dat Cercle verrassend onderuit ging in IJsland. "We zijn enorm teleurgesteld met onze prestatie. De jongens op het veld hebben alles gegeven, maar we waren erg gelimiteerd", reageerde Miron Muslic na de partij.

Het merkwaardigste aan de wedstrijd tussen Vikingur en Cercle Brugge leek niet het aanvangsuur of de beperkte zichtbaarheid te zijn op en rond het veld. Wel was het de selectie van de Vereniging.

Te laks verdedigen, "met tot wel 3 verschrikkelijke individuele fouten na elkaar", gaf Cercle Brugge de doodsteek in Reykjavik.

Maar kon en mocht de coach eigenlijk meer verwachten van een B-ploeg in de Conference League?

"We misten de Cercle-mentaliteit", schudt hij lichtjes zijn hoofd. "We waren onherkenbaar. Ik ben gewoon teleurgesteld dat we het onszelf niet makkelijker maken in het vervolg van de Conference League."

Een deel van die mentaliteit zat nog in België, een ander deel op de bank. Zou Muslic de klok terugdraaien en terugkomen op zijn beslissing?

"Niet alle beslissingen worden gemaakt door de coach of staf ...", wijst hij afsluitend met de vinger naar het bestuur.