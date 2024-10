Afgang voor zwak Cercle Brugge in IJsland: gok met B-ploeg draait uit op pijnlijke nederlaag

Gegokt en zwaar verloren. De keuze van Cercle Brugge om met een B-ploeg naar IJsland te trekken, is op een fiasco uitgedraaid. Ondanks een snelle voorsprong ging een bijzonder zwak groen-zwart nadien met de billen bloot tegen het nietige Vikingur. Weg leidersplaats in de Conference League en een nieuwe tik erbij. Wat nu, Miron Muslic?

De 1e uit de Conference League tegen de 36e en laatste: op papier had de verplaatsing naar Vikingur appeltje-eitje moeten zijn voor Cercle Brugge. Cercle-coach Miron Muslic durfde het dan ook aan om veel van zijn basisspelers in België te laten, zodat ze rust kunnen nemen in deze drukke periode.



Die gok leek goed uit te pakken. Cercle hoefde geen grootse indruk te maken om op voorsprong te komen. Vikingur liet een eigen inworp nogal kinderlijk roven, waarna Kevin Denkey - een van de weinige vaste waarden in de basis - Kazeem Olaigbe de openingstreffer kon aanbieden.



Bij Cercle dachten ze dat de kous hiermee wel af zou zijn. Die gedachten werden meteen gelogenstraft. Op links mocht Ari Sigurpalsson doen wat hij maar wou. Ultiem was dat: scoren. Fraai deponeerde hij de bal in de verste hoek.

In de slotfase van de eerste helft ontsnapte Cercle twee keer aan onheil. Verdediger Jonas Lietaert moest eerst een penalty toestaan - die door Danijel Djuric tegen de lat werd geknald - en flirtte vervolgens met rood na een noodrem. De VAR was hem deze keer wel genadig.