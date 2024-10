Van Noord-Ierland naar Mallorca en terug? Snoepreisjes tijdens toernooi breken Luca Brecel zuur op

Luca Brecel had de nodige moeite in zijn eerste ronde op de Northern Ireland Open. Dat hij amper een uur voor zijn wedstrijd tegen de Chinees He Guoqiang was aangekomen vanuit Mallorca, maakte hem "niet zo scherp", gaf hij toe.

Toch vloog Brecel zondag na zijn 4-3-zege terug naar Mallorca voor een korte vakantie, om vandaag alweer in Belfast te staan. Tegen Pan Junxu brak dat snoepreisje de voormalige wereldkampioen wel zuur op. Hij verloor met 4-1.

Alleen het 4e frame kon Brecel met een 78-break naar zich toe trekken. Met breaks van 63, 71 en 118 had Pang dan al een 3-0-voorsprong genomen. In het zesde frame kon Pang het na een enorme misser van de ex-wereldkampioen afmaken.

Het is de 4e keer op 6 duels en de 3e keer in 2 maanden tijd dat Brecel zijn meerdere moet erkennen in Pang. De laatste keer dat hij de Chinees kon verslaan was exact twee jaar terug, ook in de zestiende finales van het Northern Ireland Open.

Toch gaf Brecel zondag al toe dat hij nauwelijks aan de oefentafel had gestaan. "Deze wedstrijden zijn training voor mij", zei hij. "Ik hou van het spelletje. Misschien lijkt het alsof ik het niet serieus neem, maar dat doe ik wel. Ik heb misschien gewoon andere prioriteiten."