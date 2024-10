Ineos herstructureert technische staf "na grondige evaluatie": Arvesen wordt hoofdploegleider

"Er zal ook een hernieuwde focus komen voor gespecialiseerde coaching in tijdritten, sprint- en krachtontwikkeling, duurtraining, wedstrijdstrategie, aerodynamica en technologieontwikkeling", vertelt Drawer in een statement op de teamsite.

Met "slechts" 14 zeges en opnieuw geen winst in een grote ronde was 2024 geen schot in de roos voor het steenrijke Ineos Grenadiers .

Om dat allemaal in de praktijk om te zetten heeft Ineos zijn technische staf aangepast en uitgebreid.



Oud-renner en oud-ploegleider Kurt-Asle Arvesen keert terug naar het oude nest als hoofdploegleider. Een andere oud-renner - Leonardo Basso - zal voltijds ploegleider worden.



Het team breidt zijn staf ook uit met sportwetenschapper en coach Tom Helleman, die de overstap maakt van Team DSM-Firmenich-PostNL. Uit het baanwielrennen komt de Brit Mehdi Kordi, ex-bondscoach van de Nederlandse sprinters.



De Italiaan Luca Oggiano, die Ganna al succesvol bijstond bij zijn werelduurrecordpoging, wordt Director of Research and Development.



Ineos deelt ook nog mee dat het nog op zoek is naar een nieuwe Head of Engineering and Technology "en nog extra toevoegingen aan de staf die nog voor het nieuwe seizoen aangekondigd zullen worden."

"We willen de renners deze winter klaarstomen om er hard tegenaan te gaan in de januari-koersen. We willen vanaf de start van het seizoen de toon zetten en een cultuur creëren die succes mogelijk maakt en fundamenteel is voor onze toekomst", besluit Drawer.