Het is bij Milan erger gesteld dan bij Club Brugge: problemen op en naast het veld én wat doet Ibrahimovic eigenlijk?

Zowel Club Brugge, als Milan staat 4e in zijn respectieve competities. Club met 18 op 33 (5 zeges, 3 nederlagen, 3 draws), Milan met 14 op 24 (4 zeges, 2 nederlagen, 2 draws). Na 5 jaar Stefano Pioli streek afgelopen zomer de Portugese coach Paulo Fonseca in San Siro neer. Die begon maar mak aan de Serie A met 2 op 9. De fans morden, de media suggereerden problemen in de spelergroep en de stoel van Fonseca begon al wat te schuiven. Hij kocht evenwel net op tijd weer heel wat krediet door op 22 september - exact een maand geleden - de immer beladen derby tegen Inter te winnen (1-2). In de Champions League gaat het de Rossoneri nog minder voor de wind: 0 op 6 na een 1-3-verlies half september in Liverpool en 3 weken geleden een 1-0 in Leverkusen. Victor Boniface (ex-Union) bezegelde het lot van Fonseca en de zijnen.

Niet alleen op het veld, maar ook naast het veld rommelt het. Eind september pakte de politie van Milaan 19 ultra's op, leden van de harde kern van Milan en van Inter. Ze worden beschuldigd van banden met de maffia. Ook Luca Lucci verdween in de cel, de leider van de harde kern van Milan. Lucci werd eerder al veroordeeld voor drugsgerelateerde feiten. De financiële politie spreekt van "criminele samenzwering, afpersing, geweldpleging en andere ernstige misdrijven." Het onderzoek begon na de moord begin september op Antonio Bellocco, een vooraanstaand lid van de beruchte 'Ndrangheta-misdaadorganisatie. Door de dood van Belloco kwam de schijnwerper te staan op de groeiende connectie tussen maffiaclans en ultra's die opereren in het San Siro-stadion. Volgens de politie hebben de Milan- en Inter-ultra's al decennialang een businessafspraak over "het maken van winst in elk mogelijk aspect van voetbal". De ultra's staan erom bekend goed georganiseerd, heel gewelddadig en racistisch te zijn. Hun leiders zouden maandelijks duizenden euro's verdienen met illegale praktijken. De overheid wil dat de clubs de banden verbreken met de fans in de Curva's, vooral met diegene die een lucratief handeltje organiseren in de tribunes. De harde kern laat de arrestaties niet zomaar passeren en protesteert. Afgelopen weekend bij de thuismatch tegen Udinese daagden 71.000 fans op, maar de ultra's in de Curva Sud bleven de hele tijd stil zitten zonder te zingen.

Overal waar Zlatan Ibrahimovic is, speelt hij een hoofdrol. Of eigent hij zich die toch toe. Zij het in de kleedkamer of op het veld als speler. Maar nu ook in de bestuurskamer.



In juni 2023 gooide de 41-jarige eigenzinnige Zweed bij Milan zijn voetbalschoenen over de haag. In december raakte bekend dat hij als adviseur zou toetreden tot de entourage van Milan-eigenaar Gerry Cardinale.



Niemand weet evenwel echt goed welke rol de flamboyante ex-aanvaller momenteel vervult.



Eind augustus, toen het seizoensbegin de mist inging, was hij 2 weken op vakantie. "Ik was om persoonlijke redenen even afwezig, maar ik ben altijd present", reageerde hij enkele weken geleden bij Sky Sport Italia op kritische vragen. "We werken hard en doen door."



Maar wat doet hij nu juist als speciaal adviseur van Red Bird, de sociëteit van Cardinale? "Iedereen heeft er zijn zegje over, maar mijn rol is simpel. Ik ben de baas en al de rest werkt voor mij. We werken in stilte", antwoordde Ibrahimovic met de nodige vrolijkheid. Naar eigen zeggen praat hij ook met het team.



Onder meer Zvonimir Boban, de ex-directeur van Milan die na een ruzie met de clubeigenaars opstapte, had grote vragen bij Ibra's input. "Ook hij begreep mijn rol niet. Ik leg het nog eens uit: ik ben de baas en ze werken allemaal voor mij. Wij werken in stilte."