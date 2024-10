Cassandre Beaugrand kroont zich tot wereldkampioene triatlon, Belgen buiten de top 10

De Franse triatlete Cassandre Beaugrand heeft zaterdag in Zuid-Spanje de wereldtitel veroverd tijdens de finale van de World Triathlon Championship Series (WTCS). Met haar overwinning in Torremolinos voegt ze de wereldtitel toe aan haar olympische triomf eerder dit jaar in Parijs, waarmee ze een indrukwekkende dubbelslag maakt. De Belgen bleven uit de top 10.

De wedstrijd in Torremolinos was de zesde en laatste manche van het seizoen 2024 en bood dubbele punten, wat voor extra spanning zorgde.

De deelnemers legden de volledige olympische afstand af: 1.500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Beaugrand, 27 jaar, behaalde uiteindelijk de winst met een tijd van 1u56'44".

De Britse Beth Potter eindigde als tweede (1u57'22"), gevolgd door de Franse Emma Lombardi, die als derde finishte in 1u57'34".

Het Belgische team kende een bescheiden resultaat. Claire Michel werd vijftiende, op 2 minuten en 50 seconden van de winnares, met een eindtijd van 1u59'34". Jolien Vermeylen eindigde als 24e in 2u00'53".

Beaugrand bevestigde met haar overwinning dat ze momenteel de dominante figuur is in de triatlonwereld. Na haar gouden medaille op de Olympische Spelen is dit een nieuwe mijlpaal in haar carrière.

De mannenfinale van de WTCS wordt zondag afgewerkt omstreeks 17 uur.