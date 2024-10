LIVE: Thierry Neuville wereldkampioen? Hij leidt in Duitsland, maar WK-concurrent hijgt in zijn nek: "Nog 2 lange dagen"

Neuville sluit dag 2 af als leider

Ook in de laatste rit van de dag heeft Neuville het goed gedaan. Hij eindigde 2e in rit 8 op een halve seconde van de Franse ritwinnaar Sébastien Ogier. De Est Ott Tänak, zijn grote rivaal om de wereldtitel, was derde op 3 tienden van Neuville.



Dat maakt dat Neuville in zijn Hyundai de 2e dag afsluit als leider, hij kwam na rit 5 aan de leiding.



Zijn voorsprong op Ogier bedraagt 6"4, Tänak is derde op 7"8. Het blijft dus een secondespel. De Brit Elfyn Evans verloor wat tijd in rit 8 en volgt op 15 seconden van de Belg.